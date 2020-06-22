В Петербурге заложили капсулу с посланием о подвигах защитников Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Капсулу с посланием о подвигах защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны заложили в Петербурге в День памяти и скорби, ее откроют в год 100-летия Победы. Закладку капсулы провели сотрудники "Пассажиравтотранса", послание расскажет потомкам о подвигах работников автобусного транспорта, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"22 июня на мемориале воинам-автомобилистам в автобусном парке №1 состоялась закладка капсулы с посланием потомкам от коллектива "Пассажиравтотранса". В послании, которое по замыслу организаторов должно быть прочтено в год 100-летия Победы, сотрудники предприятия обращаются к новым поколениям с просьбой помнить о подвигах работников автобусного транспорта и всех защитников Ленинграда", - сообщили в пресс-службе.

Послание поместили в 76-миллиметровый снаряд от дивизионной пушки ЗИС-3, в закладке капсулы принял участие почетный работник автобусного транспорта Виктор Гома, живший в Ленинграде во время блокады до эвакуации в 1942 году. В период блокады на автобусах из осажденного города эвакуировали жителей, доставляли продовольствие. 22 работника ленинградского автотранспорта были награждены орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Мемориал войнам-автомобилистам, где заложили капсулу, открыли в 1985 году, в этом году там установили новую композицию с предметами, найденными в местах, где шли бои за Ленинград.

В День памяти и скорби в Петербурге провели торжественно-траурные церемонии на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Арки Победы и в других памятных местах. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия не были многолюдными, их участники соблюдали меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".