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Пандемия коронавируса нового типа

В мире зарегистрировано более 8,8 млн случаев коронавируса

Умерли более 465 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 8,8 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире, более 465 тыс. человек умерли. Эти данные привел в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Создается впечатление, что каждый день мы достигаем нового печального рекорда. В воскресенье в ВОЗ поступили сообщения о более чем 183 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом нового типа - прим. ТАСС)", - сказал он. "По имеющимся сообщениям, в мире насчитывается более 8,8 млн случаев заболевания и более 465 тыс. человек умерли", - сказал глава организации.

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