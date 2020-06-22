В мире зарегистрировано более 8,8 млн случаев коронавируса

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 8,8 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире, более 465 тыс. человек умерли. Эти данные привел в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Создается впечатление, что каждый день мы достигаем нового печального рекорда. В воскресенье в ВОЗ поступили сообщения о более чем 183 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом нового типа - прим. ТАСС)", - сказал он. "По имеющимся сообщениям, в мире насчитывается более 8,8 млн случаев заболевания и более 465 тыс. человек умерли", - сказал глава организации.