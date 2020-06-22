На Урале привлекли к ответственности родителей школьниц, издевавшихся над голубем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полиция начала административное производство в отношении родителей школьниц, мучивших голубя. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции Краснотурьинска установили личности участниц скандального видеоролика, которые издевались над голубем. В отношении родителей школьниц органы внутренних дел завели административное делопроизводство по правонарушению по ст. 35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - сообщил он, добавив, что самих школьниц поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних.

По словам Горелых, девушками, которые издевались над голубем, оказались 15-летние жительницы Серова, воспитывающиеся во вполне благополучных семьях. "Девушки решили покормить голубей, однако один из них якобы больно клюнул одну из школьниц, а она решила помучить его, вырывая перья. Подруга в процессе не участвовала, а затем взяла мобильный телефон и стала снимать", - рассказал он.