В Воронеже тестируют на коронавирус ветеранов, которые будут участвовать в параде Победы

ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Медики начали тестирование на коронавирусную инфекцию ветеранов Великой Отечественной войны, которые 24 июня в Воронеже примут участие в параде Победы. Тестирование также проведут тем, кто сопровождает ветеранов, водителям и волонтерам, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"С 22 по 23 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер состоится проведение ПЦР-исследований (полимеразной цепной реакции - ТАСС) на COVID-19 ветеранов, сопровождающих их лиц, водителей и волонтеров. В день проведения парада медработники обеспечат дистанционную термометрию ветеранов Великой Отечественной войны перед выходом из дома", - говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения региона.

По ее данным, на месте проведения парада на площади Ленина в Воронеже будут дежурить медработники областной клинической больницы №2, специализированные бригады центра медицины катастроф и станции скорой медпомощи. Они также будут проводить дистанционную термометрию всем, кто приглашен на трибуну для просмотра парада.

В понедельник власти Воронежской области приняли решение о проведении 24 июня в Воронеже парада Победы со зрителями, они должны будут использовать средства индивидуальной защиты. В параде Победы примут участие более 2,3 тыс. военнослужащих и 109 единиц вооружения.

В Воронежской области в настоящее время действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, он введен в регионе с 17 марта. Режим всеобщей самоизоляции объявлен в регионе с 31 марта, а с 12 мая - масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 м в общественном транспорте, аптеках, магазинах, местах скопления людей. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений: возобновили работу промтоварные магазины площадью до 400 кв. м, открылись дежурные группы в детсадах. В настоящее время в регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, закрыты площадки предприятий общепита, бытовых услуг, парикмахерские и салоны красоты, кинотеатры, библиотеки.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 6 062. Выздоровели 3 178 человек, 30 умерли.