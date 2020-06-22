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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших за время пандемии в столице превысило 3 643
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© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Еще 26 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

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Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 26 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 643 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, вызовите врача на дом", - отметили в оперштабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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