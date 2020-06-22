Выставка "Парад победителей" открылась в Бейруте в День памяти и скорби

БЕЙРУТ, 22 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Уникальные фотодокументы из архивов Министерства обороны РФ и фонда Музея Победы представлены на открывшейся в понедельник в Бейруте выставке "Парад победителей". Онлайн-трансляцию этого события, в котором принял участие посол России в Ливане Александр Засыпкин, смотрели сотни соотечественников, проживающих в разных регионах страны.

Почему СССР в 1941-м не мог готовиться к нападению на Германию

"Выставка рассказывает об истории парада на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, о боевом пути его участников и прославленных военачальниках", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков. По его словам, экспозицию дополняют работы заслуженного художника России В.В. Шилова "Маршалы Победы", это портреты полководцев, чьи имена вписаны в летопись Великой отечественной войны.

Открытие выставки в фойе Российского центра науки и культуры сопровождалось музыкально-литературной композицией, посвященной героизму солдат и тружеников тыла. Ее подготовили Диана Прадченко из города Набатии и Инга Асафова из Сайды. Ученики школы русского языка "Кедр" в Бейруте прочитали стихи и баллады, посвященные военному времени. Один из них исполнил монолог, выбрав отрывок из произведения Алеся Адамовича "Хатынская повесть".

"То, что артистами на сцене в этот памятный для нашей родины день были дети, весьма знаменательно, - подчеркнула глава Координационного совета организаций российских соотечественников в Ливане Светлана Сафа. - Мы отмечаем, что подрастающее поколение относится с большим уважением к истории Отечества и считает своим долгом доносить правду о войне ливанской общественности". Как сообщила Сафа, юные активисты из местного филиала "Волонтеры Победы" выступили также инициаторами онлайн-акции "Свеча победы", которая пройдет 22 июня по всему Ливану.

Интерес к истории России

В свою очередь, представитель Россотрудничества отметил, что многие из тех мероприятий, которые планировались в Ливане к 75-летию Победы в начале года и были отложены по причине принятых ливанскими властями мер в связи с пандемией, будут организованы теперь во втором полугодии. "Учитывая растущий интерес ливанцев к истории России, мы рассчитываем провести фотовыставки и показы кинофильмов о войне в ряде ливанских школ и университетов, а также в военной академии", - указал Зайчиков.