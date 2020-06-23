Дума обсудит проект президента об усилении воспитательной составляющей образования

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении президентский законопроект, который направлен на укрепление воспитательной составляющей системы образования.

Инициативу внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин в мае. Предлагаются поправки к закону "Об образовании в РФ". Так, проект устанавливает механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Согласно документу, "воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями".

Законопроектом также уточняется, что в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы, включающий цель, задачи, основные направления и темы, возможные формы, средства и методы воспитания и прочее. В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или ином периоде обучения. Советы самих обучающихся, а также советы родителей несовершеннолетних обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

В законопроекте уточняется само понятие "воспитание". Под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена "на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде".

Предполагается, что новые нормы вступят в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.