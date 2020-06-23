Москалькова оказала содействие в передаче 15 квартир ветеранам в Тверской области

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова оказала содействие в безвозмездной передаче 15 квартир женщинам-ветеранам в Тверской области. Соответствующая информация содержится в письме от Министерства по делам территориальных образований Тверской области на имя уполномоченного.

Сообщается, что федеральный омбудсмен в конце апреля обратилась к губернатору региона Игорю Рудене с просьбой о передаче квартир в городе Конаково.

"Решение о безвозмездной передаче 15 квартир женщинам-ветеранам войны и тыла в многоквартирном доме с особой благодарностью и пониманием было воспринято ветеранскими организациями <...>. Вручение сертификатов началось в канун 9 мая 2020 года и проводилось с учетом введения ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны является приоритетной задачей органов государственной власти и местного самоуправления.