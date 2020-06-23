Самоизоляцию для пожилых жителей Тульской области продлили до 30 июня

ТАСС, 23 июня. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 30 июня. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
"22 июня губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в указ №41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня", - говорится в сообщении.
Как отмечается, требование не касается работников органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий. Кроме того, ограничения не распространяются на проведение 24 июня мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на официальные мероприятия органов власти численностью не более 50 человек, публичные слушания.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области зарегистрировано 6 056 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4 558 закончились выздоровлением, 83 - смертью пациентов.