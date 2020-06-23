Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки незначительно снизился, опустившись на 0,01 до отметки 0,96. В Москве этот показатель во вторник составляет 0,9, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, в среднем по России не превышает единицу уже девять дней подряд, а в столице - уже почти три недели, с 4 июня.

Сразу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель не превышает единицы. В Подмосковье он составил 0,8, в Свердловской области - 0,86, в Дагестане - 0,9, в Красноярском крае - 0,95, в Ростовской области - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,98, в Нижегородской области - 0,99. В Воронежской области, которая вошла в десятку несколько дней назад, показатель стабилизировался на отметке 1. В Ханты-Мансийском автономном округе, где зарегистрировано 319 новых случаев за последние сутки, коэффициент находится на уровне 1,24.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.