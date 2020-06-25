Здоровье в кармане: как мобильные технологии расширяют возможности здравоохранения

Сегодня "мобильное здравоохранение" или mHealth - один из самых перспективных и развивающихся рынков мира. По разным оценкам, к 2026-2027 году его объем достигнет примерно 300 миллиардов долларов. К mHealth относят мобильные приложения и носимые гаджеты. Развитие удобных сервисов и приложений для здорового образа жизни стимулирует владельцев смартфонов заботиться о здоровье: количество пользователей приложений для самостоятельных тренировок, развития осознанности и медитации, мобильных трекеров исчисляется десятками миллионов и растет с каждым годом.

Одна из основных проблем, которую может помочь решить "мобильное здоровье" - это необходимость более точной коммуникации между врачами и пациентами, снижение неосознанных и непреднамеренных когнитивных искажений при передаче информации от человека к человеку.

Так, в Швеции уже работает система Soarian Clinical, позволяющая дистанционно снимать показания кардиостимуляторов, избавляя носителя от необходимости постоянно приходить на прием к врачу. А в США действует система удаленной поддержки людей с хроническими заболеваниями Care Innovations, которая позволяет следить за уровнем сахара в крови, давлением, оставаться на связи с врачом. Ряд американских компаний создаёт портативные, носимые ЭКГ-мониторы и тонометры, данные которых передаются приложению на смартфоне.

Подобные примеры либо пока единичны в мире, относятся скорее к экспериментальным технологиям и не используются повсеместно - либо стоимость этих продуктов делает их доступными немногим. Более прикладные методы уже внедряются в российскую клиническую практику.

Всё ещё 57%

Россияне начали больше заботиться о своем здоровье: за последние годы число тех, кто регулярно проверяет свое состояние и проходит диспансеризацию, выросло до 27%. Тем не менее смертность от сердечно-сосудистых заболеваний всё ещё занимает первое место, их доля - около 57% среди других болезней. В России снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стало одной из целей национального проекта "Здравоохранение".

Согласно статистике НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения России, примерно у 40% взрослого населения России - артериальная гипертония. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что это состояние - серьезный фактор риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Российское кардиологическое общество в клинических рекомендациях на 2020 год подчеркивает: необходим самоконтроль уровня артериального давления со стороны пациентов. И если раньше для этого пришлось бы завести специальную тетрадь и фиксировать в ней результаты измерений, то в 2020 году на помощь приходят новые технологии. Они упрощают процесс ведения дневника давления, напоминают, когда нужно делать замеры и принимать назначенные врачом лекарства.

Дистанционный мониторинг

В 22 регионах России недавно завершился пилотный проект по дистанционному мониторингу артериального давления у людей с высоким риском осложнений в связи с болезнями сердца и сосудов. Участникам выдавался специальный тонометр с встроенным GSM-модулем, результаты каждого замера отправлялись врачу в SMS. Результат - удаленное наблюдение за показателями позволило предотвратить 70% вызовов службы скорой помощи и 50% госпитализаций.

Созданием похожих систем занимается МТС: для медицинских учреждений в компании разработали инструмент дистанционного мониторинга состояния пациентов с артериальной гипертонией - Систему МТС 120/80 (16+). Система состоит из приложения для пациентов, доступного на iOS и Android, а также виртуального кабинета мониторинга - для врачей. Для успешной работы системы пациенту нужен только смартфон с приложением и тонометр, который уже есть у него дома; врачу ― его рабочий компьютер с доступом в интернет.

При установке системы в лечебно-профилактическом учреждении врач подключает пациентов к своему виртуальному кабинету. В свою очередь, пациенты самостоятельно загружают в приложение показатели замеров давления. Приложение позволяет добавить к ним значения пульса, веса, роста и температуры, информацию о принимаемых препаратах. Эти данные отобразятся в карте пациента в виртуальном кабинете.

В результате врач получает объективные сведения об уровне давления пациента во временном разрезе. Карты распределяются по степени артериальной гипертонии в соответствии со значениями, установленными в клинических рекомендациях Минздрава. Информация отображается в форме графиков и таблиц, что облегчает для врача анализ данных. Если в показателях проявится заметное отклонение от норм артериального давления, приложение обратит на это внимание пользователя, а врач получит оповещение. При расчете рисков МТС 120/80 основывается на клинических рекомендациях Минздрава по лечению артериальной гипертензии и актуальных медицинских знаниях о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Понимание, что врач дистанционно наблюдает за показателями давления, может мотивировать подключенного к Системе пациента регулярно вносить данные, а настраиваемые напоминания помогут не забыть принять прописанные врачом лекарства.

"Система МТС 120/80" не является медицинским изделием.

Система предназначена (при наличии предусмотренного законом согласия пользователя) для мониторинга за вносимыми пользователями - пациентами, входящими в диспансерные группы - в мобильное приложение "МТС 120/80" показателями артериального давления в режиме онлайн и оперативного оповещения лечащих врачей о превышении норм этих показателей.

*Мониторинг показателей, упоминаемый по тексту выше, означает наблюдение за этими показателями.

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