Фотовыставка в честь 75-летия Победы открылась в Мариинском дворце Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась 23 июня в Ротонде Мариинского дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского законодательного собрания.

"23 июня в Ротонде Мариинского дворца состоялось открытие фотовыставки "Одна на всех". <...> На выставке представлены уникальные архивные фотографии военных лет, запечатлевшие многие эпизоды великого подвига единого советского народа. На инициативу законодательного собрания Санкт-Петербурга о предоставлении материалов для выставки откликнулись парламенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Уникальные кадры предоставлены при поддержке Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, Центрального архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан, а также Института народной дипломатии Узбекистана при Шанхайской Организации Сотрудничества.

В церемонии открытия выставки приняли участие генеральные консулы стран - участниц Содружества Независимых государств, полномочные представители национальных парламентов в Совете Межпарламентской Ассамблеи СНГ и депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. "Парад Победы 1945 года был символом того, на что способен народ, объединенный общей целью. Люди всех национальностей, народностей и этнических групп, входивших в Советский Союз, сражались за свободу и независимость своей Родины. В этом единении заключена основа Великой Победы", - процитировала пресс-служба председателя городского парламента Вячеслава Макарова.

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Санкт-Петербурге 24 июня. В нем примут участие 4,8 тыс. военнослужащих. В воздушной части парада задействуют 30 единиц авиатехники. Также зрители увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.