Ростовские волонтеры раздадут диски с аудиокнигами и песнями о Великой Отечественной войне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Волонтеры из Ростовской области, принимающие участие в федеральном проекте "Великая Победа", раздадут жителям и гостям Ростова-на-Дону диски "Книги о войне" и "Песни нашей Победы". Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Представленные на дисках песни военных лет и аудиокниги "Сын полка" Валентина Катаева и "Батальоны просят огня" Юрия Бондарева позволят нашим землякам вспомнить о подвиге своих дедов и прадедов, испытать гордость за мужество и стойкость фронтовиков, - сказал Гуськов. - Песни военных лет, знакомые нам с детства, записаны в классическом исполнении".

23 и 24 июня волонтеры будут дарить диски прохожим в Ростове-на-Дону у центрального входа в парк имени Максима Горького на улице Большой Садовой, а также в районе пересечения улиц Береговой и переулка Соборного на набережной реки Дон, отметили в управлении информационной политики регионального правительства.

В годы Великой Отечественной войны линия фронта проходила через Ростовскую область 691 день. Бои за Ростов-на-Дону в 1941 году стали важной частью обороны Кавказа. В дни Сталинградской битвы особую роль сыграла оборона советскими частями Еланского плацдарма. Еще одной страницей в истории Великой Отечественной войны стали бои за Миус-фронт - немецкий оборонительный рубеж протяженностью в 104 км, который был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции.