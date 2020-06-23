Посол России вручил живущим во Франции блокадницам медали, посвященные 75-летию Победы

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков вручил медали, посвященные 75-летию Победы, проживающим во Франции блокадницам. Церемония прошла во вторник в российском посольстве в Париже, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил посол, указом президента России от 13 июня 2019 года награждены Нелли Владимировна Губко и Инга Давидовна Глушко. "Сегодня для всех нас в посольстве уникальный день, потому что мы находимся в преддверии великого парада Победы, - сказал дипломат, обращаясь к собравшимся. - Завтра по Москве пройдут наши войска, танки, пролетят самолеты, пройдут ветераны. И очень символично, что именно сегодня проходит наша церемония".

"Я очень благодарен вам за то, что вы нашли возможность и рискнули прийти на эту церемонию. С нашей стороны мы соблюли необходимые дистанции в связи с коронавирусом", - отметил Мешков. Он подчеркнул, что коронавирус "внес коррективы в те мероприятия, которые проводятся во Франции в связи с 75-летием Победы, но сегодня посольство фактически вернулось к проведению перенесенных ранее событий".

Мешков напомнил, что в понедельник в военном некрополе Нуайе-Сен-Мартен, где покоится прах советских воинов и участников движения французского Сопротивления, состоялась церемония возложения венков. "Если говорить о числе наших соотечественников, которые воевали во Франции в годы Великой Отечественной войны, то их более 30 тыс.", - сказал он. "Все события, связанные с Великой Победой, очень близки нашему сердцу и руководству страны, принявшему решение наградить вас медалью, которая будет для вас, я уверен, одной из самых дорогих", - сказал посол, обратившись к блокадницам.

После вручения медалей для гостей был организован концерт, на котором выступили дети сотрудников посольства, а затем прошло чаепитие. В зале прозвучали песни военных лет, среди них "В землянке", "Темная ночь", "Катюша", "День Победы" и др.

Ранее медаль, посвященную 75-летию Победы, посол вручил русскому участнику французского Сопротивления Игорю Александровичу Лопатинскому. Церемония состоялась в пригороде Гавра городе Ганвилле.