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Госдума вводит отдельное содержание главарей ОПС в местах лишения свободы

Поправками предлагается распространить норму о содержании отдельно от других заключенных в местах лишения свободы на лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ (ОПС).

Авторами инициативы, внесенной в сентябре прошлого года, выступили председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и занимавшие тогда посты его заместителей Эрнест Валеев и Александр Хинштейн (все - фракция "Единая Россия").

Поправками в Уголовно-исполнительный кодекс РФ предлагается распространить норму о содержании отдельно от других заключенных в местах лишения свободы на лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, то есть по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ. Для их содержания, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа. В законопроекте подчеркивается, что такая мера не является наказанием, содержатся такие преступники в условиях, определенных судом.

Согласно действующим нормам, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы.

Теги
РоссияПискарев, Василий ИвановичВалеев, Эрнест АбдуловичХинштейн, Александр Евсеевич
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