Организаторы акции #ПомощьЕСТЬ начали сотрудничество с благотворительными фондами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Инициатива #ПомощьЕСТЬ по доставке горячих обедов людям, находящимся в тяжелой ситуации, переквалифицировалась на сотрудничество с благотворительными фондами и волонтерскими организациями. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

Акция была запущена 5 мая бизнесменами и меценатами Давидом Якобашвили и Яном Яновским. Первоначальной целью была помощь трудовым мигрантам из стран СНГ, испытывающим трудности в связи с пандемией коронавируса.

"С момента отмены карантина мы пересмотрели логистику проекта с учетом того, кому сейчас эта помощь будет нужнее. <...> И если рабочие уже вышли на свои объекты, то вот у бездомных, семей с больными детьми из регионов, которые приехали в Москву на плановые операции, то у них по прежнему ситуация тяжелая", - цитируют в пресс-службе инициатора проекта Давида Якобашвили.

Комплексные обеды на ежедневной основе доставляются подопечным фондов "Доктор Лиза", "Добрый дом", центру "Дом друзей". Помимо этого, помощь получают подопечные благотворительных организаций, которые сопровождает Гильдия устойчивого развития Московской торгово-промышленной палаты. Среди них Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов Хамовники ЦАО Москвы, где обеды получают семьи с детьми-инвалидами, а также родители, чьи дети проходят лечение в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Рогачева. Также помощь доставляется в региональную общественную организацию "Многодетные семьи Москвы", Северную окружную организацию ВОИ и другим.

По словам директора фонда "Доктор Лиза" Натальи Авиловой, инициатива позволяет сотрудникам фонда экономить время на приготовлении еды и сосредоточить его на помощи подопечным. "#ПомощьЕСТЬ - это не просто горячий обед для голодного, отчаявшегося, нищего, часто тяжелобольного человека. Это возможность для врачей и добровольцев нашего фонда уделить как можно больше времени подопечным, помочь им справиться с бедой, оказать медицинскую помощь, найти родных и вернуть домой. Раньше всю еду готовили мы сами, но если зимой за помощью к нам приходили 100 бездомных, в мае их стало в два раза больше, и без этой помощи мы бы вряд ли справились, совершенно точно не смогли бы помочь всем", - цитируют ее в пресс-службе.