Режим самоизоляции для пожилых жителей Саратовской области отменят 29 июня

САРАТОВ, 23 июня. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет отменяется в Саратовской области с 29 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

С 11 июня в регионе отменили введенный из-за коронавируса пропускной режим для населения.

"С 27 июня открываются пляжи, фитнес-клубы с учетом санитарных требований. <…> Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменяется с 29 июня", - отметили в пресс-службе.

Общее число случаев коронавируса в Саратовской области составляет 5 671. Из них выздоровели 2 789 человек. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 42 пациента с подтвержденной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.