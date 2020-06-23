Первый канал задействует в организации трансляции парада около 800 человек

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Съемочная группа Первого канала, обеспечивающая трансляцию парада Победы на Красной площади 24 июня, составит около 800 человек. Об этом сообщил главный режиссер канала Роман Бутовский в эфире программы "Время" на Первом канале.

"У нас, наверно, работает человек 800, я думаю, чтобы эта трансляция состоялась, за каждым планом стоит огромный труд людей. Мы, честно говоря, очень переживаем за это, нам хотелось бы, чтобы этот труд вам нравился", - сказал он.

Бутовский отметил, что переснять отдельные моменты невозможно, так как работа ведется в прямом эфире.

"Мы сами выбираем ежесекундно из 60 камер одну. Ты выбираешь ее длительность, придумываешь следующий план, и история твоя рассказывается <...> [В] кино можно, ты [говоришь] "стоп!", моряки еще раз пошли, а здесь ты ловишь эту историю, которая тебя завораживает", - пояснил он.

Как сообщили в репортаже о подготовке к трансляции парада Победы, показанном в эфире программы "Время", для панорамных съемок используется камера, которая ездит на тросах длиной около 400 метров, от Ивановской площади Кремля до начала улицы Варварка. Еще одна из камер установлена внутри часов Спасской башни. Эти и другие приемы съемок позволят зрителям разглядеть каждую деталь парада.

Прямая трансляция парада начнется 24 июня в 10 часов по московскому времени.