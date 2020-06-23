Twitter отметил сообщение Трампа как нарушающее запрет на оскорбительное поведение

ТАСС, 23 июня. Сервис микроблогов Twitter во вторник отметил сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он не допустит создание протестующими "автономной зоны" в Вашингтоне, как нарушающее правила соцсети.

Как отмечается в сообщении соцсети, запись Трампа нарушает "правила, запрещающие оскорбительное поведение, в особенности в связи с угрозой причинения вреда определенной группе". В администрации Twitter добавили, что запись президента США не будет удалена, так как может представлять общественный интерес. Пользователи не смогут оценивать и комментировать сообщение, а также делиться им, однако будут иметь возможность размещать его на своей странице с собственным комментарием.

Во вторник Трамп написал на своей странице в Twitter, что готов применить "серьезную силу", если протестующие в Вашингтоне попытаются создать "автономную зону" по примеру Сиэтла. Комментируя беспорядки, Трамп заявил, что разрешил "федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США", и применять к ним наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее Twitter уже помечал сообщения Трампа как нарушающее правила, которые запрещают оправдание насилия. Таким образом соцсеть отреагировала на запись Трампа о его намерении взять ситуацию в Миннеаполисе (штат Миннесота) в свои руки во время беспорядков, начавшихся там после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.