К параду Победы в Манеже открылся пресс-центр для журналистов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международный пресс-центр для журналистов, освещающих торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" рядом с Кремлем. Как заверяют в Управлении делами президента РФ, которое обеспечивает работу пресс-центра, для представителей СМИ здесь созданы все возможности для оперативной и безопасной для здоровья работы.

"Из-за коронавируса Главное медицинское управление Управления делами президента РФ разработало требования для оборудования всех зон и помещений дезинфицирующими и антисептическими средствами и приборами", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова. По ее словам, "помещения, где будут работать журналисты, оборудованы бесконтактными диспенсерами с кожными антисептиками, UF-рециркуляторами воздуха закрытого типа". "Все журналисты будут обеспечены необходимым количеством многоразовых тканевых масок, перчаток и дезинфицирующих средств", - заверила Крылова.

Также "перед открытием пресс-центра проведена генеральная уборка помещений, рабочих кабин, мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного, то есть со способностью деактивировать вирусы, действия". "В пресс-центре постоянно будет работать медицинский пункт, а все специалисты, обеспечивающие функционирование медиа-центра, прошли тестирование на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции", - отметила Крылова.

Технические особенности

В Манеже возведен подиум для пишущих СМИ, сооружены телевизионные и радио кабины. Зона пишущих СМИ рассчитана на 250 рабочих мест, 150 из которых с установленными компьютерами. Все рабочие места для журналистов оборудованы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и размещены на расстоянии 1,5 м друг от друга.

В Манеже также появились зона работы фотографов, зона питания, два штаба рабочих групп мероприятия, зал для брифингов с возможностью синхронного перевода.

"Обеспечена возможность прямой трансляции из мест проведения мероприятий, во всех залах и помещениях организовано покрытие сетью Wi-Fi, предусмотрена возможность для просмотра видеотрансляция", - отметила пресс-секретарь управделами. Она добавила, что "также осуществлено подключение внешних точек раздачи высокоскоростного интернета на территории Красной площади".

Специалисты спроектировали и построили в Манеже структурированную кабельную сеть, развели, проложили и подключили сети энергоснабжения, установили дизельные генераторные станции для резерва энергоснабжения. До завершения работы пресс-центра, которое запланировано на 19:00 мск, специалисты Управления делами президента РФ будут контролировать работоспособностью всех систем.

Ценные материалы

Крылова обратила внимание на то, что в пресс-центре журналисты смогут получить уникальную информацию об истории Великой Отечественной войны, подготовленную специалистами президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Управделами. Так, на плазменных панелях будут демонстрироваться ранее неизвестные, а также находящиеся в специальных архивах документы и материалы, благодаря которым можно получить новые сведения о войне.

Мультимедийная выставка по масштабной электронной коллекции президентской библиотеки "Память о Великой Победе" познакомит посетителей с официальными документами, кадрами кинохроники и фотографиями, в том числе фотохроникой ТАСС, газетами военной поры, листовками и плакатами, свидетельствами участников боевых сражений и тружеников тыла, их личными документами, письмами и дневниками и другими уникальными материалами.

С цифровой коллекцией "Память о Великой Победе" можно будет ознакомиться на компьютерах пресс-центра и на портале президентской библиотеки. На портале библиотеки опубликована размещенная на сайте статья президента Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" с оценкой событий, предшествовавших Второй мировой войне. Со статьей можно ознакомиться в коллекции "Память о Великой Победе" и на информационном ресурсе, представляющем первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов "Вторая мировая война в архивных документах", организаторами которого выступают Росархив, Управление делами президента РФ и Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина.

В Центральном выставочном зале "Манеж" будет представлен также новый мультимедийный проект - электронная выставка "Великая Отечественная, определившая исход Второй мировой. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", которая охватывает период, начиная с сентября 1931 года и заканчивая актом о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

Питание

Крылова заверила, что Управление делами президента РФ также позаботилось о питании журналистов в пресс-центре, сделав основной упор на обеспечение соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

"Предусмотрено два формата питания: стоя за высокими коктельными столиками на третьем этаже пресс-центра и формат сидя за столом для обеда и ужина в ресторане на втором этаже", - рассказала пресс-секретарь. Она уточнила, что в фуршетный зоне за каждым столом должен находиться только один человек. В ресторане же расставлены 60 круглых столов диаметром 180 см с возможностью рассадки не более четырех человек за одним столом на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

"Холодные и горячие блюда, а также напитки согласно утвержденному меню будут реализовываться только в индивидуальной упаковке.

Вдоль линии раздачи, а также у охлаждаемых витрин самообслуживания, расположенных в обеденных залах, нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1,5 - 2 метра", - подчеркнула представитель управделами. Она добавила, что "вся посуда и столовые приборы будут только одноразовые, а все напитки будут в индивидуальной упаковке". Использованные приборы и посуда будут собираться в специальные пластиковые емкости с пакетами-вкладышами для последующей утилизации.

Весь аккредитованный обслуживающий персонал, задействованный в организации питания, прошел тестирование на новую коронавирусную инфекцию.