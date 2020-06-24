Во Франции осквернили памятник французскому политику Кольберу возле Национального собрания

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Вандалы осквернили памятник историческому деятелю времен короля Людовика XIV Жан-Батисту Кольберу, установленный перед зданием Национального собрания (нижняя палата парламента). Об этом в среду со ссылкой на источники сообщил журнал Le Point.
Hier, la statue de #Colbert a été honteusement taguée. Voila où nous mènent l'idéologie anti-raciste et indigéniste. Colbert fut un grand ministre. Nous devons être fiers de notre histoire et ne pas baisser la tête devant des minorités agissantes qui ont la haine de la France. pic.twitter.com/IdLMMHvzWn— Philippe Torre (@PhilippeTorre1) June 24, 2020
По его сведениям, злоумышленник, который был задержан, нанес красной краской на статую надпись, обвиняющего исторического деятеля в "негрофобии". Как напоминает издание, Кольбер был одним из составителей так называемого черного кодекса, регулирующего рабовладение во французских колониях.
Участники манифистаций против расизма в Париже уже неоднократно пытались осквернить памятник Кольберу во время протестов. 15 июня президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран сообщил, что неизвестные осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере Франции.
Смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала во многих американских штатах массовые акции протеста, которые порой перерастали в грабежи и погромы. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Вслед за США акции протеста развернулись и во многих других странах, в том числе во Франции.