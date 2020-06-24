Во Франции осквернили памятник французскому политику Кольберу возле Национального собрания

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Вандалы осквернили памятник историческому деятелю времен короля Людовика XIV Жан-Батисту Кольберу, установленный перед зданием Национального собрания (нижняя палата парламента). Об этом в среду со ссылкой на источники сообщил журнал Le Point .

По его сведениям, злоумышленник, который был задержан, нанес красной краской на статую надпись, обвиняющего исторического деятеля в "негрофобии". Как напоминает издание, Кольбер был одним из составителей так называемого черного кодекса, регулирующего рабовладение во французских колониях.

Участники манифистаций против расизма в Париже уже неоднократно пытались осквернить памятник Кольберу во время протестов. 15 июня президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран сообщил, что неизвестные осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере Франции.

Смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала во многих американских штатах массовые акции протеста, которые порой перерастали в грабежи и погромы. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Вслед за США акции протеста развернулись и во многих других странах, в том числе во Франции.