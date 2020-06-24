В Сочи водрузили Знамя Победы на вершину горы Ачишхо

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Спортсмены-любители Сочи в честь 75-летия Победы осуществили восхождение на гору Ачишхо и водрузились на ее вершине флаг города Сочи и копию штурмового флага, который был поднят 1 мая 1945 года над Рейхстагом бойцами Красной Армии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"Накануне годовщины проведенного в 1945 году Парада Победы на высоту в 2 391 метр над уровнем моря поднялись пятеро жителей Сочи, спортсмены-любители и сотрудники администрации курорта. Патриотический забег возглавила мастер спорта по альпинизму, многократный призер чемпионатов России по скайраннингу и обладательница женского мирового рекорда по восхождению на Эльбрус Оксана Стефанишина. <...> На пике горы Ачишхо группа водрузила флаг города Сочи и главный символ Победы - копию штурмового флага Идрицкой стрелковой дивизии, который был поднят 1 мая 1945 года над Рейхстагом военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария", - сообщили в пресс-службе.

Путь к вершине занял у спортсменов чуть больше четырех часов. Место, где были размещены флаги, выбрано не случайно. В годы войны линия обороны проходила в районе перевалов Аишхо и Псеашхо, где велись ожесточенные бои битвы за Кавказ, одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

В годы войны Сочи стал крупнейшей госпитальной базой юга России. С 1941 по 1945 годы добровольцами на фронт ушли свыше 18 тыс. местных жителей. Более 4,5 тыс. горожан погибли.