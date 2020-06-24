Мурманский парад Победы прошел с участием экипажа "Князя Владимира" и техники времен войны

МУРМАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Парад в честь 75-летия Победы в Мурманске прошел с участием экипажа новейшего подводного ракетного крейсера "Князь Владимир", современных боевых машин, авиации и взвода исторической бронетехники Северного флота. В числе гостей на трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и делегация Вооруженных сил Норвегии.

Первыми по проспекту Ленина в Мурманске вслед за знаменной группой и группой со штандартами фронтов Великой Отечественной войны прошли парадные расчеты военнослужащих Северного флота в исторической форме одежды периода конца войны: пехотинцы, летчики, моряки, танкисты и саперы. Мурманский парад принимал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Современную часть пешего парада открыл второй экипаж принятого в состав Северного флота 12 июня ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" под командованием капитана 1-го ранга Александра Манина. За ним прошагали парадные расчеты двух авиационных полков объединения ВВС и ПВО флота и парадный расчет арктической мотострелковой бригады. Также в параде принял участие личный состав управления ФСБ и главного управления МЧС России по Мурманской области.

Механизированную часть парада открыл взвод исторической бронетехники Северного флота. Первым в колонне проехал легендарный Т-34, за ним следовала самоходная артиллерийская установка СУ-100. "Эта техника нам особенно дорога, это часть нашей истории, которую каждый на флоте бережно хранит, эти боевые машины времен войны восстановлены силами военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона Северного флота", - отметил начальник автобронетанковой службы флота Эдуард Прибавченков.

Всего в параде были задействованы 72 боевые и специальные машины, в том числе арктические танки Т-80БВМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Град", двухзвенные гусеничные вездеходы "Алеут", бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, армейские мотовездеходы с флагами видов вооруженных сил и родов войск и другая колесная и гусеничная техника.

О мурманских ветеранах

В Мурманской области проживает около 150 фронтовиков, это ветераны боевых действий и инвалиды войны, только пятеро из них смогли присутствовать на трибунах в числе почетных гостей. Среди них моряк-краснофлотец Николай Михайлович Паньков, в этом году ему исполнилось 93 года. Вспоминая фронтовые годы, он рассказал, что воевал в Заполярье, был гидроакустиком на эскадренном миноносце "Живущий".

"С таким именем корабля нам ничего не страшно было. Мы выходили патрулировать район, однажды в тумане скрытно, без огней подошли к вражеской подводной лодке, которая всплыла на подзарядку аккумуляторов и ее вахтенный нас прозевал, мы протаранили ее, и она затонула. <...> А Победу встретили, когда вернулись в базу из рейса, нам сказали, что все, война закончилась, Победа. Мы расстреляли все ракеты, которые были, салют начался, все радовались очень!" - рассказал ветеран.

Ставшая после войны мурманчанкой Елена Сергеевна Лысая рассказала, что "забросили" ее под Мурманск в 1943 году из Смоленска, распределили в летную часть. Здесь, в Заполярье, летала стрелком в экипаже бомбардировщика. "Только ночью летали, я была стрелком, страшно вообще было. <...> Я девчонка, 18 лет, и со мной рядом такие же, сколько уничтожили фашистских самолетов и не считали даже, но первый запомнился - радость испытали и гордость. И нас сбивали, отбомбились уже однажды, возвращались на свой аэродром, 5 км нам оставалось до Мурманска, и нас подбили, но удалось дотянуть до аэродрома, все уцелели, говорили про нас, что в рубашке родились", - рассказала Елена Сергеевна.

О гостях и гостеприимстве

С трибуны в числе гостей за парадом наблюдали представители Норвегии во главе с командующим главным оперативным командованием вооруженных сил королевства генерал-лейтенантом Руне Якобсеном. Они прибыли на парад по приглашению командующего Северным флотом в ответ на его прошлогодний визит в Северную Норвегию на празднование 75-летия ее освобождения от гитлеровской оккупации. Накануне они возложили венки к мемориалу советским и норвежским партизанам в Междуречье под Мурманском. Генерал-лейтенант Якобсен отметил, что даже спустя несколько десятков лет норвежский народ испытывает уважение и благодарность к народу соседней страны за помощь в освобождении от фашизма.

Приветствуя собравшихся, гостей и ветеранов, глава региона Андрей Чибис отметил важность события, особенно для молодого поколения. "Это важно, знаково в юбилейный год, и это еще раз показывает, что наша страна, наши люди все что угодно могут победить, и каждый раз из всех войн, пандемий выходят сильнее. Этот парад для ветеранов, этот парад для людей, для молодого поколения, для того, чтобы все помнили страшную войну и подвиг русского народа", - сказал Чибис.

В небе авиакрыло

После окончания наземной части военного парада в небе над мурманским мемориалом защитникам Советского Заполярья на высоте всего 200 метров строем прошли 17 вертолетов и самолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота. Открыл пролет авиации противолодочный вертолет Ка-27М, за ним проследовала пара вертолетов Ми-8, затем на горизонте один за другим появились военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, легенда противолодочной авиации самолет Ил-38 и воздушный пункт управления Ил-20. Замкнул строй турбовинтовых самолетов дальний противолодочный самолет Ту-142. Далее в боевом порядке прошли строем реактивные Су-25УТГ, пара корабельных истребителей Су-33 и пара самолетов Миг-29К, а также фронтовые бомбардировщики Су-24м и МиГ-31бм.

На земле за полетом авиации наблюдали Моисеев, Чибис и норвежская военная делегация во главе с Якобсеном. Они также почтили память погибших защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны у подножия мемориала и возложили цветы к Вечному огню.

"Для нас было важно провести парад именно таким порядком, чтобы он создал атмосферу праздника и мне кажется это получилось", - подвел итог Моисеев.