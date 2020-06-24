Проведение массовых мероприятий в Саратовской области остается под запретом до 30 июня

САРАТОВ, 24 июня. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий, а также работа бассейнов останутся под запретом в Саратовской области до 30 июня, сообщает в приказе, опубликованном правительством региона.

"Запретить с 27 марта 2020 года по 30 июня 2020 года включительно доступ посетителей в плавательные бассейны. С 30 марта 2020 года по 30 июня 2020 года включительно - проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в документе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, запрет на работу бассейнов и проведение массовых мероприятий может быть продлен и далее, в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

На 24 июня в регионе зарегистрировано 111 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области с начала пандемии 5 782 человека. Выздоровели с начала эпидемии 2 895 человек.