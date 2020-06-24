Около 5 тыс. военнослужащих ЧФ приняли участие в парадах Победы в городах Крыма и Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. военнослужащих Черноморского флота и историческая военная техника приняли участие в парадах Победы, прошедших в среду в городах Крыма и Кубани. В Севастопольской бухте и в акватории Цемесской бухты Новороссийска в парадные линии выстроились корабли ЧФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Праздник начался в Севастопольской бухте с прохода командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова на катере вдоль кораблей, стоящих в парадной линии, и поздравления моряков-черноморцев с Днем Победы. Далее командующий Черноморским флотом совместно с руководством города-героя возложил венки и цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941 - 1942 годов на площади адмирала П. С. Нахимова", - сообщили на флоте.

Одновременно морской парад начался в Новороссийске. "На линии парадной диспозиции выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы: малый противолодочный корабль "Касимов", спасательное буксирное судно "СБС-742" и гидрографическое судно "ГС-402", а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов по традиции поздравил экипажи кораблей, стоящих на рейде в парадной линии", - написал на своей странице в Instagram глава города Игорь Дяченко.

Моряки, десантники и ПВО

До 1,5 тысячи военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа и более 50 единиц техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", приняли участие в параде в Новороссийске.

"В небе над Новороссийском летчики смешанной авиационной группы Южного военного округа в составе истребителей Су-27СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-28 и Ка-52 продемонстрировали пилотирование воздушных судов с пролетом над центром города-героя, а в акватории Цемесской бухты в парадной линии были выстроены корабли кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что во всех городах при подготовке к проведению торжеств в подразделениях принимались противоэпидемические меры, чтобы исключить занос инфекционных заболеваний.

Историческая техника и пешие расчеты

В колонне военной техники по Севастополю прошли более 80 машин. В их числе зрители увидели восстановленные специалистами ЧФ танки Т-34 и ИС-2, пусковую установку БМ-13 ("Катюша") и мотоциклы М-60, которые раньше уже участвовали в парадах, а также отремонтированные в этом году тяжелые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище "Андрюша". В воздушной части парада приняли участие 26 летательных аппаратов.

В пресс-службе ЧФ уточнили, что торжественным строем с отданием воинского приветствия перед почетной трибуной ветеранов прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО ЧФ, военнослужащие подразделений армейского корпуса, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени П. С. Нахимова, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС.

Кроме того, в параде участвовали нахимовцы и сводная парадная рота школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". После пятилетнего перерыва в парадном строю прошла рота военнослужащих-женщин из состава воинских частей флота.

После парада вся техника вернется на территорию мемориального комплекса на Сапун-горе в состав статичной демонстрации посетителям музея.

Концерты и салют Победы

В пресс-службе правительства Севастополя журналистам сообщили, что вечером 24 июня на набережной Корнилова команда Севастопольского Офицерского Бала проведет танцевальную акцию "За Победу танцуй до победного!". Затем на площади Нахимова начнется праздничный концерт, среди участников которого будут ансамбль песни и пляски ЧФ, Александр Маршал, Родион Газманов, Вика Цыганова, Денис Майданов, Илья Резник и детский ансамбль "Маленькая страна". Ведущим вечера будет Дмитрий Дюжев.

За 10 минут до салюта в небо взметнется световая волна, в 22:50 начнется акция "Лучи Победы". Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий зажгутся по всей стране, отметили в пресс-службе.