Парад Победы с участием 1,5 тыс. человек и 35 единиц техники и авиации прошел в Дагестане

КАСПИЙСК /ДАГЕСТАН/, 24 июня. /ТАСС/. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в среду на центральной площади дагестанского города Каспийска. Участие в нем приняли около 1,5 тыс. человек, 25 единиц боевой и спецтехники, 10 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего Каспийской флотилией капитан первого ранга Сергей Екимов, назначенный командовать парадом.

"В общей сложности в параде приняли участие около полутора тысяч человек, 25 единиц боевой и специальной техники, десять летательных аппаратов - это вертолеты и самолеты. Все у нас получилось, все удалось. Оценка, которую заслужили [участвовавшие в параде] военнослужащие - это отлично", - сказал Екимов.

По его словам, в параде принимала участие большая часть личного состава Каспийской флотилии. "Основной вид вооруженных сил, участвовавших в параде - военно-морской флот, который представляла большая часть личного состава Каспийской флотилии. Принимали участие и другие ведомства - Росгвардия, МЧС", - отметил командующий парадом.

Он также добавил, что на трибунах за парадом наблюдали 10 ветеранов Великой Отечественной войны. "С ветеранами может быть не все получилось, как хотелось бы. Были ветераны, которые, к сожалению, по физической своей возможности до нас добраться не смогли, но для них был организован так называемый удаленный доступ, по которому они наблюдали в онлайн-режиме наш парад. Десять ветеранов [Великой Отечественной войны] присутствовали на трибунах площади города Каспийска", - рассказал Сергей Екимов.

Торжественным маршем по площади имени Ленина прошли парадные расчеты офицеров штаба Каспийской флотилии, личного состава 106 бригады надводных кораблей, роты женщин-военнослужащих, военнослужащих 177-го полка морской пехоты, представители других силовых ведомств региона - ГУ МЧС России по Республике Дагестан и Росгвардии. В парадном строю также прошли военнослужащие со штандартами всех 10 фронтов Великой Отечественной войны, а также военнослужащие в военной форме времен Великой Отечественной войны с винтовками Мосина и пистолетами-пулеметами Шпагина.

Прохождение механизированной колонны открывали бронетранспортеры БТР-82А. Всего в колонне было представлено 25 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Каспийской флотилии, включая реактивные системы залпового огня "Град" и береговой ракетный комплекс "Бал".

Первое участие авиации

Военные летчики впервые отработали над Каспийском воздушную часть парада. В пролете авиации приняли участие экипажи 4 вертолетов и 6 самолетов, включая всепогодный сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24МР, многофункциональный авиационный комплекс 4 поколения Су-34 и истребитель 4 поколения Су-27.

Военный парад в Каспийске, который прошел впервые с 2002 года, принимал командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

В 22:00 мск в честь 75-й годовщины Победы на набережной Каспийска будет дано 210 салютных и 30 шумовых залпов, сообщили ТАСС в пресс-службе Каспийской флотилии.