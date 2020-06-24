{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Севастополе открыли выставку фотографий празднования Дня Победы с 1945 по 2020 годы

Гости смогут увидеть фотографии в течение дня в сквере Защитников Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Фотографии празднования Дня Победы в Севастополе, а также снимки послевоенного и современного города-героя представили в среду на выставке в сквере Защитников Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"В рамках празднования 75-летия Великой Победы в городе Севастополе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов открыл фотовыставку, подготовленную фотографом Музея Черноморского флота Сергеем Петросяном, которая представляет собой ретроспективу мероприятий празднования Дня Победы в Севастополе с 1945 по 2020 годы, а также сравнительные виды послевоенного и современного города. В выставке использованы фотографии династии севастопольских фотографов отца и сына Петросяна О. М. и Петросяна С. О.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспозицию открыли по окончании парада Победы в городе и она будет доступна жителям и гостям города в течение всего дня, после чего будет выставлена на территории спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА в Севастополе.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаСевастополь75-летие Победы
Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Их вручение обычно проходит 12 июня, однако в этом году в День России президент провел награждение Героев Труда
Читать полностью