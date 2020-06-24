СЗФО отмечает 75-ю годовщину Победы

ТАСС, 24 июня. Регионы Северо-Запада России отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне уличными концертами, акциями для детей и играми-головоломками о военной истории страны: в Архангельске заложили сад Победы, в Петрозаводске и Вологде волонтеры устроили мини-парады во дворах для ветеранов, а дети из Псковской области нарисовали сотни рисунков на асфальте на военную тему.

Днем парады Победы прошли в четырех городах Северо-Запада. В Санкт-Петербурге над Дворцовой площадью пролетели 30 самолетов и вертолетов, а по самой площади вместе с современными образцами техники прошел легендарный танк Т-34. Аналогичный образец возглавил колонну боевых машин на параде в Калининграде. Здесь состоялась и воздушная часть - в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В Мурманске парад в честь 75-летия Победы прошел с участием экипажа новейшего подводного ракетного крейсера "Князь Владимир" и взвода исторической бронетехники Северного флота. В главной базе флота Североморске тоже состоялся парад военнослужащих и боевых машин.

Концерты на улицах

В ряде регионов СЗФО, где массовые мероприятия не удалось провести из-за угрозы распространения коронавируса, праздничную атмосферу для жителей создавали агитбригады. В городе Старой Руссе Новгородской области по улицам прошла автоколонна грузовиков, в которых местные артисты исполняли военные композиции. "Решили сделать все-таки что-то необычное, колонна небольшая - две открытые машины. Машины, на которых едут исполнители, конечно, уже современные. В них наши работники культуры в военной форме, с цветами, флагами, транспаранты на бортах машин. Гармонисты и баянисты - для живой музыки", - сообщил ТАСС председатель комитета культуры Старорусского района Александр Дмитриев.

В Вологде местные власти устроили мини-концерт для ветерана Николая Лапочкина, участника парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Во дворе его дома выступила агитбригада, артисты которой исполнили песни военных лет.

Кроме того, на территории Вологодской области состоялось еще одно "звуковое" мероприятие, жители региона присоединились к всероссийской акции "Звон Победы": в полдень водители в честь 75-летия Победы, мира, героев фронта и тружеников тыла одновременно нажали на клаксоны автомобилей. Патриотическую акцию поддержал и Софийский собор - главный храм Вологодского кремля - одноминутным колокольным звоном.

Чествование ветеранов

Кроме выступлений и творческих номеров, в регионах особое внимание сегодня традиционно уделяли ветеранам Великой Отечественной войны. Представители регионального отделения "Молодой гвардии" в Карелии поздравили с годовщиной окончания войны единственного в Петрозаводске ветерана Сталинградской битвы Алексея Шошина. В 18 лет он начал службу в танковой части, а войну закончил командиром советского танка Т-34 под Берлином. Волонтеры организовали дворовое шествие с копией Знамени Победы, которую вручили фронтовику.

"Алексей Федорович говорил, что очень хочет попасть на парад Победы в Москве. Но в этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации это невозможно. Поэтому мы решили, что это наш долг не просто поздравить единственного ветерана Сталинградской битвы, проживающего в Петрозаводске, а торжественно вручить Алексею Федоровичу копию Знамени Победы", - рассказал ТАСС руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владислав Потапов.

Копию Знамени Победы установили и на балконе Николая Лапочкина в Вологде, который является участником Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Во дворе ветерана кадеты из местной школы провели мини-парад, рассказали ТАСС в администрации города.

"Николай Григорьевич встретил войну 16-летним юношей. <...> В 1943 году исполнилось 18 лет, призвали в армию. Попал в воздушно-десантную дивизию, затем вместе с войсками был переброшен в Венгрию. В этом бою Николай Лапочкин совершил свой первый подвиг - взорвал немецкий танк, за что был удостоен медали "За отвагу". <...> Окончание войны встретил в Чехословакии, а 24 июня 1945 года стоял в строю Парада Победы на Красной площади", - рассказала собеседница агентства. После парада Лапочкин вернулся в Венгрию, затем служил в Эстонии, был демобилизован только в 1947 году.

Рисунки мелом, квесты и салюты

Пока ветераны принимали поздравления, подрастающее поколение россиян в течение сегодняшнего дня присоединилось к акции "Я рисую мелом", приуроченной к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого Парада Победы. В Псковской области участие в мероприятии приняли более 4 тыс. детей.

"На асфальте появились сотни рисунков, посвященных памятным датам в истории страны. Активно к акции подключились дошкольные учреждения региона. Изображения мелом, посвященные военной теме, Победе, фильмам и книгам о войне и мирной жизни, нарисовали более 4 тыс. воспитанников. Они сопровождены надписями: "Мы рисуем мир", "Мир", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.

Днем в столице Ненецкого автономного округа в Нарьян-Маре стартовал квест по городскому ориентированию. Игра посвящена историческим местам окружной столицы. На шести памятных локациях города были размещены QR-коды, содержащие в себе информационную справку о данном месте и задание. Онлайн-квест "История Победы" состоялся и в Мурманске. "Задания участники получали через мессенджер WhatsApp, они были связаны с городским ориентированием. Локации были расположены в памятных местах, у мемориалов и на улицах, названных именами героев Великой Отечественной войны", - сообщила ТАСС организатор мероприятия Яна Анисимова.

Кроме того, мурманчане провели флешмоб "Голубь мира": изготовили полсотни бумажных птиц своими руками. Фото с творческими результатами под хэштегами акций размещались в соцсети. В соседней Архангельской области в честь юбилея Победы заложили сад: в столице региона в Ломоносовском парке жители города и сотрудники администрации посадили 75 саженцев сирени.

Сегодняшние торжества завершатся в самой западной точке страны - в Калининграде. Здесь в 22 часа по местному времени (23:00 мск) в честь 75-й годовщины Победы дадут 30 залпов салюта. Его звуковое сопровождение обеспечат три пушки ЗИС-3, которые участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года.