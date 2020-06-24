В регионах ЦФО к 75-летию Победы чествуют ветеранов и поют песни о войне

Как сообщила ТАСС начальник информационного управления администрации Тамбовской области Татьяна Самотойлова, в Тамбове праздничное шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло без ветеранов. Для них организовали специальный телемост, в котором губернатор Александр Никитин поздравил с днем рождения летчика-фронтовика, участника Парада Победы 1945 года Александра Боднаря, которому сегодня исполнилось 102 года. "Для нас Вы не только пример мужества и героизма в годы войны, но и образец достойного, честного гражданина страны, настоящего патриота своей Родины", - сказал Никитин. Позднее глава региона вручил ветерану нагрудный знак "За содействие развитию Тамбовской области" и подарочный сертификат на выпуск 7 500 экземпляров книги Боднаря "О времени и о себе", которую направят в библиотеки региона.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Жители Центрального федерального округа (ЦФО) в день парада в честь 75-летия Победы вышли на центральные улицы городов, чтобы погулять под любимые песни военных лет, поздравить ветеранов. Все мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

В Курске сегодня открыли памятник "Ветерану Великой Отечественной войны" - скульптурную композицию с участником войны и мальчиком, которому пожилой мужчина надевает на голову фуражку. Композиция установлена у мемориала памяти павших в годы войны 1941-1945 годов. "Пройдет время, изменится мир, забудутся прежние лица, напишут новые книги, но никогда земля не в состоянии возродить миллионы героев, павших за нашу Родину", - сказал на церемонии открытия инициатор создания памятника, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Курска Анатолий Щербаков.

Как добавили в пресс-службе правительства Белгородской области, в селе Большебыково на средства одного из сельхозпредприятий 24 июня открыли мемориал памяти всем воинам-землякам, вернувшимся домой с Великой Отечественной войны. На мемориале высечены более 900 фамилий жителей Утянского сельского поселения, которые после войны восстанавливали свои дома, свой колхоз, восстанавливали предприятия региона.

Под звуки маршей

В Рязани с утра около 100 человек собрались на площади Победы, чтобы на огромных экранах посмотреть трансляцию парада с Красной площади в Москве и хронику парадов прошлых лет. А в Орле и Калуге состоялись торжественные шествия военнослужащих гарнизонов, но в Орле, например, из-за непростой эпидемиологической ситуации зрителей и ветеранов практически не было. Среди приглашенных были только участник Великой Отечественной войны Абрам Миркин и орловская труженица тыла Искра Сидоренко, которые по сценарию праздника выпустили в небо белых голубей.

В Ярославле по улицам города проехала колонна военной техники, в небе парили самолеты Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России. Также ярославцы смогли увидеть девять раритетных автомашин патриотического объединения "Ленрезерв". Это легендарные и очень популярные в годы войны марки "Студебеккер", "Паккард", модели ГАЗ-0330, ЗИС-6, ГАЗ-67, "Додж WC-51", ГАЗ АА, "Виллис", ГАЗ М1 ("Молотов-1").

В Воронеже после парада Победы в Кольцовском сквере началась трансляция всеми любимых песен военных лет "Авиамарш", "Смуглянка", "Марш советских танкистов" и других. В Рязани 24 июня тоже целый день звучит музыка военной поры - от "Прощания славянки" до "Марша артиллеристов", которые по всему городу исполняют сводные духовые оркестры Рязанского гарнизона. На пяти военных автомобилях "КамАЗ" по городу с выступлениями ездят музыкальные коллективы, исполняющие патриотические песни. Их маршрут проложен мимо домов, в которых живут 290 участников Великой Отечественной войны. Вечером по традиции рязанцы встретят курсантов десантного училища, которые принимали участие в параде в Москве.

Хроника военной поры

В Твери в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной открылась фотодокументальная выставка "Бессмертный полк. Эпизоды войны", в которой собраны снимки корреспондентов ТАСС, фотографии фронтовых корреспондентов и любительские фото самих участников войны. Большинство документов передано фронтовиками и их родственниками. Часть фотографий и документов представлена впервые, например, уникальные снимки летчиков 174-го штурмового авиаполка Ленинградского фронта, любительские снимки школьников - участников строительства оборонительных сооружений на линии Селижарово - Ржев - Осташков, а также снимки героев борьбы в тылу врага.

24 июня вечером в Тверской области состоятся салюты в честь 75-летия Великой Победы. Их увидят жители Городов воинской славы Твери и Ржева, Городов воинской доблести Белого и Зубцова. Запланирован праздничный салют и в Смоленске. Кроме того, в городах ЦФО вечером пройдет акция "Лучи Победы": с крыш театров, торговых центров, с площадей на 10 минут в небо направят лучи мощных прожекторов в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны.