На Юге России прошли парады Победы на суше, воде и в воздухе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в среду в городах Южного федерального округа (ЮФО). Также в этот день в Симферополе открыли памятник последнему проживавшему в Крыму Герою Советского Союза, а Геленджике - майору Цезарю Куникову и его десантному отряду.

Первыми на Юге России парады Победы провели в Астрахани и Волгограде, которые начались в 9:00 мск (10:00 по местному времени). "По площади Ленина прошли около 800 военнослужащих. Это личный состав астраханского гарнизона Южного военного округа, сотрудники Росгвардии, судебные приставы, УФСИН, спасатели, таможенники, сотрудники ФСБ и казаки. На построение пригласили ветеранов, 14 из них пришли, остальные из-за жары и состояния здоровья отказались. Зрителей не было из-за неблагополучной эпидобстановки, но с балконов и дворов астраханцы все равно посмотрели на построение", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Астраханской области.

В городе-герое Волгограде (в годы войны - Сталинград) парад также прошел с ограниченным числом гостей, однако самые почетные места на трибуне заняли ветераны Великой Отечественной войны. Кульминацией торжества стал пролет авиационной техники: в небо над городом-героем поднялись транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, боевые вертолеты Ми-35 и Ми28-Н, самолеты Су-25СМ, Су-24М, многофункциональный авиационный комплекс Су-34, а также новейшие истребители Су-27СМ. Завершили военный парад звуки легендарного марша "Прощание славянки" в исполнении сводного оркестра Волгоградского гарнизона. Посла парада над Площадью павших борцов проплыл дневной фейерверк цветов российского триколора.

В строю - потомки освободителей

В Ростове-на-Дону состоялся главный военный парад Победы войск Южного военного округа, в нем участвовали более 2,3 тыс. военнослужащих ЮВО и более 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств. В составе механизированной колонны было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе исторические образцы времен Великой Отечественной войны, такие как танк Т-34-85, БМ-13 "Катюша". В небе над городом воздушную часть парада отработали 45 экипажей вертолетов и самолетов.

По традиции парады в ЮФО прошли не только на суше и в воздухе, но и на воде. В Севастополе праздник начался в Севастопольской бухте с прохода командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова на катере вдоль кораблей, стоящих в парадной линии, и поздравлением моряков-черноморцев с праздником. Торжественным строем перед почетной трибуной ветеранов прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, а также нахимовцы и сводная парадная рота школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Также после пятилетнего перерыва в парадном строю прошла рота военнослужащих-женщин из состава воинских частей флота.

В городе-герое Новороссийске торжественная часть морского парада прошла в Цемесской бухте, где в рейд выстроились три корабля Новороссийской военно-морской базы, а также корабли Пограничной службы ФСБ России. В городе-герое Керчи в параде приняли участие около 640 военнослужащих и 40 единиц техники, в том числе впервые зенитно-ракетные комплексы "Триумф" и "Панцирь". Среди участников - потомки советских солдат, которые участвовали в освобождении этого города, Севастополя и Крыма в 1944 году от нацистов.

В параде Победы в Симферополе приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, более 70 единиц вооружения и техники, среди которых БТР-82 и БТР-80, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема".

Во время торжеств на Юге РФ антураж знаменитого парада удалось воссоздать не только за счет техники военных лет, но и благодаря парадной форме. В Новочеркасске историческую часть парада поддержали 103 военнослужащих, одетых в форму пехотинцев, моряков и летчиков военного времени. За ними в современном обмундировании прошли мотострелки, танкисты, связисты, представители войск противовоздушной обороны. Отдельной парадной коробкой шли женщины-военнослужащие, среди которых - специалисты связи и медики, несущие службу наравне с мужчинами.

В Сочи в рамках акции "#ПобедныйМарш" под окнами ветеранов прошли строевым шагом юнармейцы, а в городских дворах были организованы концерты агитбригад. Помимо сочинских артистов, известные военные и патриотические песни исполнили участник телепроектов "Голос" и "Две звезды", в прошлом солист Лейпцигской оперы и ведущий исполнитель премьерных спектаклей в Михайловском театре оперы и балета в Санкт-Петербурге Методие Бужор, а также лауреат международного фестиваля "Красная гвоздика" Эдуард Хиль-младший - внук народного артиста РСФСР.

Флаги на горе и памятники героям

В день проведения парада на Юге РФ открылось сразу несколько монументов в честь героев войны. В Симферополе открыли памятник последнему проживавшему в регионе Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Ашоту Аматуни.

В Геленджике открыли памятник майору Цезарю Куникову и его десантному отряду, который захватил легендарный плацдарм "Малая земля". "275 человек, отважных, бесстрашных, мужественных. Все как один - добровольцы. Все как один - герои, - отметил на церемонии открытия монумента глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Перед выступлением они написали клятву, в которой обещали действовать стремительно и смело, отдать жизнь за счастье своего народа. Каждый из них подписался под этими словами. И каждый из них выполнил свою клятву. Именно поэтому мы обязаны беречь память о каждом эпизоде войны и каждом герое".

В Сочи спортсмены-любители в честь празднования юбилея Победы осуществили восхождение на гору Ачишхо и водрузили на ее вершине флаг города Сочи и копию штурмового флага, который был поднят 1 мая 1945 года над Рейхстагом бойцами Красной Армии. Место, где были размещены флаги города, выбрано не случайно: в годы войны линия обороны проходила в районе перевалов Аишхо и Псеашхо, где велись ожесточенные бои битвы за Кавказ, одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, в среду жители и гости города смогли пройти "Победный квест" по знаковым местам города. Его участники благодаря специальной интерактивной карте разыскивали в городе обозначенные 30 памятных мест и делали селфи на фоне каждого из них. Кроме того, 24 июня на курорте прошли спортивные турниры в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоялись в дистанционном формате.

Гудок мира

Во всех муниципальных образованиях, а также на крупных предприятиях, заводах, церквях и соборах республики в 12:00 мск в течение 1 минуты раздавался гудок в знак приверженности миру. Сигналил общественный и грузовой автотранспорт, автолюбители, звонили церковные колокола.

Кроме того, в день проведения торжественных парадов во всех городах и районных центрах Крыма открылись уличные фотовыставки, на которых представлены фотографии времен Великой Отечественной войны. В центре Симферополя также размещен информационный стенд "Стена памяти", который представляет собой информацию с фотографиями Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы трех степеней, медалей "За отвагу".

В городе-герое Севастополе в среду представили на выставке фотографии празднования Дня Победы в Севастополе, собранные за последние 75 лет династией фотографов Петросян, а также снимки послевоенного и современного города-героя. На привокзальной площади международного аэропорта Симферополь в честь 75-летия Победы военные реконструкторы развернули пост ПВО с зенитным орудием и пулеметом времен Великой Отечественной войны. В здании пассажирского терминала также выставлены более 400 уникальных марок, почтовых открыток и писем, посвященных событиям военных лет из частной коллекции.

В конце дня небо над одной из площадей Сочи осветит прожектор, по аналогии с этой датой в 1945 году. "Тогда небо над Кремлем, Бульварным и Садовым кольцом, над вокзалами и окружной железной дорогой было освещено пятью световыми волнами. Спустя несколько минут после начала акции "Лучи Победы" во всех четырех районах курорта прогремит праздничный фейерверк", - добавили в пресс-службе. Планируется, что в Астрахани праздничные мероприятия завершатся торжественным салютом.