Под Парижем установлена доска в честь участницы Сопротивления Елизаветы Скобцовой

СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА, /Франция/. 24 июня. /ТАСС/. Мемориальная доска в память об участнице движения Сопротивления преподобномученице Марии (Елизавете Скобцовой) была открыта в среду под Парижем. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший у мемориала участникам Сопротивления, находящемся на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (к югу от французской столицы).

Торжественная церемония началась с молебна, который отслужил митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето). "Мать Мария была провозглашена святой, и этой церемонией мы отдаем дань памяти ее участию в движении Совпротивления", - сказал глава архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников назвал мать Марию одной из выдающихся фигур русской эмиграции. Он подчеркнул, что никогда не должен быть забыт подвиг русских участников Сопротивления. Они сражались и умирали за свободу Франции и за свободу России, сказал дипломат.

Имя русской монахини уже увековечено на карте Парижа. По решению столичной мэрии его присвоили в 2016 году одной из новых улиц на юго-западе французской столицы. Это событие было приурочено к 71-й годовщине казни героини движения Сопротивления в концентрационном лагере третьего рейха Равенсбрюк. Во время Второй мировой войны квартира монахини Марии на улице Лурмель служила убежищем для тех, кто подвергался преследованиям нацистов. До ареста в феврале 1943 года ей удалось спасти от отправки в Освенцим группу еврейских детей. В своем доме она также укрывала военнопленных.

Отважная россиянка

Детство Елизаветы Пиленко - такое имя она получила при рождении - прошло в Крыму, где ее отец возглавлял Никитский ботанический сад. В Санкт-Петербурге, куда позднее переехала семья, она поступила на знаменитые Бестужевские курсы - в одно из первых женских высших учебных заведений России. В 18 лет вышла замуж за юриста Дмитрия Кузьмина-Караваева, но брак вскоре распался. Была знакома с Александром Блоком, Анной Ахматовой, Николаем Гумилевым. Ее первый поэтический сборник имел успех.

В марте 1917 года она вступила в партию эсеров, а спустя еще год была избрана городским головой Анапы. К служению церкви Мария Скобцова (такой была фамилия ее второго мужа) пришла во время эмиграции в Париже. В марте 1932 года она стала монахиней, приняв имя Мария.

В движение Сопротивления мать Мария вступила как глубоко верующая христианка. В газовую камеру она вошла вместо еврейской узницы, отобранной для казни администрацией немецкого лагеря. В январе 2004 года она была канонизирована Константинопольским патриархатом.