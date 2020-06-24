За сутки в Вооруженных силах выздоровели 130 военнослужащих, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. За сутки в российской армии выздоровели 130 заразившихся коронавирусом военнослужащих, общее число выздоровевших достигло почти 6 тыс. человек. Об этом говорится в распространенном в среду информационном бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 130 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5 985 человек", - отмечается в документе.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 24 июня составляет 1 432 человека, в вузах Минобороны зарегистрировано 230 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 238 случаев среди гражданского персонала. У большинства инфицированных военнослужащих нет симптомов заболевания, в состоянии средней тяжести находятся восемь человек.

В 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны проходят лечение 697 пациентов с коронавирусом, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.

Также по состоянию на 24 июня из военных комиссариатов в ходе призывной кампании в ВС РФ направлено около 24,5 тыс. человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты были не допущены 29 человек.