Трудных подростков обучат парашютному спорту в Комсомольске-на-Амуре на средства гранта

ТАСС, 25 июня. Подростки из неблагополучных семей смогут бесплатно заниматься парашютным спортом в Комсомольске-на-Амуре. Проект "Прикоснуться к облакам" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, сообщил ТАСС начальник парашютного клуба "Талан" Михаил Копелиович.

"Желание заниматься парашютным спортом уже выразили около 30 подростков, позже мы начнем работу с социальными службами, которые проинформируют больше семей. Обучаться смогут все желающие, в том числе из неблагополучных семей, для всех эта подготовка будет бесплатной. В связи с пандемией и мерами по нераспространению коронавируса мы пока не можем проводить занятия с детьми", - сказал Копелиович.

Он отметил, что проект направлен на формирование здорового образа жизни, спортивную и патриотическую подготовку подростков в возрасте от 14 до 17 лет. "Во-первых, занятия отвадят их от уличных компаний. Кроме того, такая подготовка поможет ребятам определиться с профессией, откроет перспективы для развития спортивной и военной карьеры", - отметил Копелиович и уточнил, что воспитанники клуба учатся практически во всех военных вузах России.

После снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, парашютный клуб планирует еженедельно проводить трехчасовые тренировки с подростками. Ребята, которые успешно пройдут медицинский осмотр и психологическое тестирование, при обучении перейдут от теории к практике и смогут бесплатно совершать прыжки с парашютом. Копелиович отметил, что финансовую и организационную поддержку клубу оказывает Дальневосточный авиационно-технический спортивный клуб ДОСААФ России и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, благодаря которым клуб существует уже 28 лет.

Поддержку Фонда президентских грантов во втором конкурсе 2020 года получили 23 некоммерческие организации Хабаровского края. Им предоставят грантовую поддержку на общую сумму более 33,5 млн рублей. Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов и рассмотрели 15,7 тыс. проектов.