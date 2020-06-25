ФСИН в условиях коронавируса осуществила более 120 экстрадиций из РФ и из-за рубежа

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний с середины марта в условиях пандемии коронавируса осуществила более 120 экстрадиций из России за рубеж и из-за рубежа в Россию находящихся в международном розыске. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров.

"В рамках выполнения Российской Федерацией международно-правовых обязательств по экстрадиции через сухопутные контрольно-пропускные пункты в иностранные государства было передано 90 человек, принят в Россию 31 человек", - сказал он.

По словам Хабарова, экстрадиция лиц, находящихся в международном розыске, состоялась с 8 государствами, такими как Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия, Польша, Южная Осетия, Китай. "При этом все экстрадированные лица перед отправкой из России были обследованы на коронавирус", - отметил замглавы ФСИН.