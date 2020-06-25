СК прекратил уголовное преследование сбежавшего из обсерватора жителя Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Следователи прекратили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга Георгия Образцова, который в конце марта сбежал из обсервационного центра, где он должен был находиться после возвращения из-за границы. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Нодар Боколишвили.

"Дело прекращено, мы подавали ходатайство [о его прекращении], да и сами следователи, думаю, поняли, что состава преступления нет", - сказал собеседник агентства.

В конце марта сообщалось о том, что из обсерватора, который власти Петербурга оборудовали в санатории "Заря" в Курортном районе, сбежал мужчина с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. В обсерватор он был помещен после возвращения из Швейцарии, он должен был пройти двухнедельный карантин.

Позже мужчину удалось разыскать и вернуть в обсерватор, против него следователи СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.