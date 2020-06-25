Несколько десятков иностранных экспертов приехали на голосование по конституции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Несколько десятков иностранцев присутствуют на общероссийском голосовании по поправкам к конституции в качестве экспертов по приглашению Общественной палаты РФ (ОП РФ). Об этом в четверг сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

"Несколько десятков человек в дни голосования в России будут присутствовать из-за рубежа, в качестве экспертов будут принимать участие в общественном наблюдении", - сказала она, уточнив, что речь идет о депутатах зарубежных парламентов, представителях политических партий, общественных деятелях, ученых и журналистах.

Михеева напомнила, что "закон о поправке к конституции в переходных положениях не предусматривает присутствие иностранных наблюдателей на общероссийском голосовании". "Однако в Общественную палату России поступило множество писем, просьб от граждан других государств, они высказали просьбу рассмотреть возможность все-таки поучаствовать в ходе наблюдения за голосованием. И Общественная палата России такую возможность предусмотрела", - добавила секретарь ОП РФ.

"Но эти иностранные граждане, естественно, не имеют статус общественного наблюдателя, поскольку это не предусмотрено законом. Мы их пригласили просто в качестве экспертов", - уточнила она.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.