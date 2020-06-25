ВЦИОМ: большинство россиян считают, что могут своими силами добиться карьерного роста

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Две трети жителей России (66%) уверены, что могут продвинуться по карьерной лестнице за счет собственных талантов и возможностей. Такие данные опубликовал в четверг Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

"Также россияне считают, что они могут собственными силами продвинуться по карьерной лестнице (66%). В этой сфере самое младшее поколение (18-24 года) демонстрирует наивысший уровень оптимизма: 95% считают, что смогут занять хорошую должность. Россияне полагают реальным также устроиться на престижную работу (57%) или открыть собственный бизнес (47%)", - следует из данных ВЦИОМ.

Среди сфер для продвижения за счет собственных сил 86% респондентов назвали спорт, что на 3 процентных пункта (п. п.) ниже по сравнению с уровнем февраля 2019 года, 84% - военную службу, 82% - сферу науки и образования (против 79% в феврале 2019 года), 77% считают перспективными для развития карьеры своими силами общественные организации, еще 71% - предпринимательскую деятельность, 66% - шоу-бизнес, 63% - РПЦ, 50% - государственное и муниципальное управление. Достижение успеха в политической сфере за счет своих возможностей и талантов кажется возможным только 47% респондентов.

Согласно данным опроса, лишь треть опрошенных (30%) считают возможным попасть в элиту общества, 33% выразили мнение, что могут собственными силами стать богатыми.

Наиболее частыми причинами, по которым россияне не могут достичь социального и карьерного продвижения, стали материальная обеспеченность и деньги (36%), отсутствие связей и знакомств (16%), недостаток амбициозности, целеустремленности или трудолюбия (14%). Кроме того, 13% считают необходимым переезд в другой город или страну для достижения успеха, еще 11% сказали о недостатке образования.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 мая 2020 года среди 1 600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.