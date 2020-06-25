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Опубликован указ о назначении Примакова главой Россотрудничества

От должности главы агентства освободили Элеонору Митрофанову, которая возглавляла ведомство с декабря 2017 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о назначении члена комитета Госдумы по международным делам Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Примакова Евгения Александровича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в указе.

Другим указом от должности главы агентства освобождена Элеонора Митрофанова, которая возглавляла ведомство с декабря 2017 года.

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