В Совфеде разработают рекомендации по организации учебы в условиях домашнего образования

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по медицинским проблемам в образовании при комитете Совета Федерации по социальной политике разработает рекомендации по организации рабочего места и учебного процесса в условиях дистанционного или домашнего образования. Об этом ТАСС в четверг сообщил член комитета, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Мы, конечно, будем привлекать гигиенистов, чтобы эти изменяющиеся условия нашли свое отражение в гигиенических рекомендациях. Может быть, это будут изменения в СанПиН, ведь у нас нет никакого требования к рабочему месту дома, для школьников. В школе есть требования по освещенности, режиму проветривания, кварцевания, а для дома этого нет", - пояснил Круглый.

"Кроме того, нужно отразить в рекомендациях длительность уроков, перемен, чтобы была в перерывах какая-то физическая нагрузка. Это должно быть хотя бы в виде рекомендаций для родителей. Конечно, мы не можем приставить к каждой семье какого-то проверяющего, об этом речи не идет, но научно обоснованные рекомендации на основе серьезных фактов, исследований для родителей, для подростков должны быть", - подчеркнул сенатор.

Сенатор отметил, что во многих семьях место для учебы не отвечает гигиеническим нормам, из-за чего школьник к концу обучения может приобрести хронические заболевания.

Он добавил, что в рамках рабочей группы будет также обсуждаться тема влияния электромагнитного излучения на здоровье школьников. По словам Круглого, в рабочую группу при комитете планируется привлечь представителей Минсвязи, телекоммуникационных компаний, ученых, врачей.

"Гигиенические нормы и требования, которые есть сейчас (например, разговаривать по телефону не более 60 минут в сутки) должны актуализироваться. Многие нормы, которые сейчас у нас используются, были созданы много лет назад. Сейчас электромагнитная нагрузка многократно возросла, увеличивается количество базовых станций, мощных передаточных центров, вопросы нормирования должны пересматриваться с учетом нарастания электромагнитных полей", - сказал сенатор.