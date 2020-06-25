Примаков заявил, что Россотрудничество ждут большие перемены

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россотрудничество после смены руководства ждут большие перемены. Об этом заявил в четверг ТАСС новый глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Я пока не могу публично оглашать планы, которые, безусловно, есть, - сказал собеседник агентства. - Могу только сказать, что Россотрудничество ждут большие перемены".

Новый глава Россотрудничества также заявил, что с назначением на новую должность не сможет остаться депутатом Госдумы.

"Нет, конечно, это невозможно", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре 2018 года Примаков был избран депутатом Госдумы VII созыва от партии "Единая Россия" на довыборах в одном из округов Саратовской области. 25 июня 2020 года указом президента России назначен руководителем Россотрудничества.