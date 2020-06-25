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Швеция продлила до 7 июля временный запрет на въезд в страну

Запрет не касается жителей стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии

СТОКГОЛЬМ, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло в четверг решение продлить временный запрет на въезд в страну для иностранцев до 7 июля. Об этом говорится в сообщении правительственной канцелярии.

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Запрет не касается жителей стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.

"Правительство сегодня решило продлить временный запрет на въезд в ЕС через Швецию до 7 июля 2020 года. Решение было принято по рекомендации Европейской комиссии. Цель запрета на въезд, как и прежде, состоит в том, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса и уменьшить вспышку COVID-19", - отмечается в сообщении.

Временный запрет на въезд начал действовать 19 марта и первоначально был введен на 30 дней. Затем он был продлен до 15 мая и 30 июня в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии.

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ШвецияПандемия коронавируса нового типа
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