Власти Забайкалья планируют создать обсерватор для бессимптомных больных с коронавирусом

ТАСС, 25 июня. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил создать в регионе обсерватор для пациентов с коронавирусом, у которых инфекция протекает бессимптомно и нет возможности лечиться на дому.

Сейчас в регионе не госпитализируют больных, которые переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, необходимую медицинскую помощь они получают на амбулаторном этапе. При этом пациенты находятся на самоизоляции и не должны самостоятельно посещать поликлиники. Мера позволит направить основные силы на лечение пациентов с тяжелой и средней формами заболевания, отмечают власти региона.

"Не все проживают раздельно. А значит, могут заразить близких. Этого допускать нельзя. Поэтому мы хотим ввести обсерватор, где бы находились бессимптомные больные и люди, которые по социальным или другим признакам не могут находиться дома", - приводят слова Осипова в пресс-службе дальневосточного полпредства.

По словам губернатора, для создания такого обсерватора требуется ремонт помещения, после чего в нем можно будет развернуть 200 коек. Кроме того, старейший в Забайкалье санаторий "Дарасун" перепрофилируют под реабилитацию пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме.

Из-за быстрого распространения инфекции в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина работает бригада московских врачей, а также военный госпиталь, развернутый подразделениями Восточного военного округа. С середины июня часть зараженных в регионе начали переводить на амбулаторное лечение. Согласно последним данным, в Забайкальском крае выявлено 2 793 зараженных коронавирусом, из них 1 656 человек выздоровело, 41 человек умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.