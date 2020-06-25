Забайкалье сможет использовать средства ФРДВ на ремонт медучреждений для больных COVID-19

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Часть внебюджетных средств, предоставленных Забайкальскому краю на борьбу с коронавирусом, может быть использована на создание и обустройство медицинских учреждений для пациентов с COVID-19. Проработать такую возможность поручил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба полпредства.

По поручению вице-премьера Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с работающими в округе крупными компаниями направил 950 млн рублей на закупку средств защиты и прямую финансовую помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии. Пять регионов, в том числе Забайкалье, получили из этих средств прямую финансовую помощь для покупки необходимого медицинского оборудования.

"По итогам совещания вице-премьер поручил Минвостокразвития России проработать вопрос возможности использования части средств финансовой помощи, ранее предоставленной Забайкалью в рамках реализуемой ФРДВ программы помощи региону в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на создание, ремонт и обустройство медицинских объектов, в которых производится лечение пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией (в частности, медицинского обсерватора и центра медицинской реабилитации "Дарасун")", - говорится в сообщении.

В Забайкалье планируют переоборудовать старейший в регионе санаторий "Дарасун" под реабилитацию пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме. На ремонтные работы в нем необходимо порядка 22 млн рублей. Власти края также предлагают создать обсерватор для бессимптомных больных, у которых нет возможности проходить лечение на дому. На это требуется еще 11,8 млн рублей.

По данным полпредства, заболеваемость пневмониями в Забайкальском крае выше, чем в среднем по ДФО и одна из самых высоких среди соседних регионов. "В настоящее время прирост заболеваемости приостановился. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89 - меньше единицы", - отмечают в пресс-службе. Для размещения пациентов с коронавирусом развернуто 1 190 койко-мест - более 200% от норматива.

По линии ФРДВ Забайкалье получило свыше 23 тыс. одноразовых костюмов для врачей, почти 46 тыс. респираторов, около 32 тыс. защитных очков, другие средства и оборудование. Благодаря этому сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для моностационаров края, отмечают в полпредстве. Кроме того, в июле - августе ожидается поставка 47 аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга РФ.

О ситуации в регионе

Из-за быстрого распространения инфекции в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина работает бригада московских врачей, а также военный госпиталь, развернутый подразделениями Восточного военного округа. В регионе действуют ограничительные меры для бизнеса и населения.

Согласно последним данным, в Забайкальском крае выявлено 2 793 зараженных коронавирусом, из них 1 656 человек выздоровели, 41 человек умер.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.