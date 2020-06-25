Раненой дикой лошади из стационара "Оренбургская Тарпания" оказали ветеринарную помощь

ОРЕНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники учреждения "Заповедники Оренбуржья" оказали помощь раненому дикому жеребцу, обитающему на территории стационара "Оренбургская Тарпания". Об этом говорится в сообщении на сайте объединенной дирекции государственных природных заповедников "Оренбургский" и "Шайтан-Тау".

Ранее в сети появилось видео, на котором видно рану животного, на нее слетались мухи.

"Жеребец получил внутримышечную инъекцию противовоспалительными антиэкссудативным препаратом. В течении последующих 4-5 дней лошадь пройдет первый курс лечения. В целом, состояние жеребца не вызывает серьезных опасений, мы надеемся на его скорейшее выздоровление", - приводятся на сайте слова руководителя Центра реинтродукции лошади Пржевальского Евгения Булгакова, который в ближайшие дни будет делать уколы раненому животному.

По данным Института степи УрО РАН, травму жеребцу нанесли самки. Рану заметили 22 июня, после чего проконсультировались с ветеринарами, закупили медицинские препараты и разработали план лечения повреждений. "К несчастью, в таких жарких условиях на раны быстро слетаются мухи, но стоит помнить, что лошади дикие и требуют особенно тщательной подготовки в их изоляции и лечении, 23 июня лошадей перевели в отдельный загон, провели обработку и дезинфекцию ран. Мы признательны сотрудникам заповедников Оренбуржья за предложенную помощь в лечении жеребца и договорились совместно обсуждать процесс его лечения", - прокомментировал ситуацию Дмитрий Грудинин, заведующий стационаром "Оренбургская Тарпания".

Директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова рассказала ТАСС, что лошади Пржевальского достаточно агрессивные животные и часто дерутся между собой: кобылы - устанавливая иерархию внутри гарема, жеребцы - в борьбе за влияние и территорию. Она отметила, что раненое животное нуждалось в помощи человека и вряд ли смогло быстро поправиться без вмешательства специалистов. Однако дальнейшее наблюдение показало, что травма не настолько серьезная, как изначально казалось: общее самочувствие жеребца нормальное.

"Сейчас ему назначены ежедневные уколы, которые делаются из пневморужья: выстреливается специальный шприц с препаратами. Кроме того, сотрудники "Оренбургской Тарпании" обрабатывают рану на спине, направляя лошадь в специализированный узкий коридор в загоне. Все действия производятся по согласованию с руководителем Центра реинтродукции лошади Пржевальского Евгением Булгаковым. Я присутствовала при введении первой инъекции: жеребец вел себя очень спокойно, стойко терпел боль", - объяснила Бакирова, уточнив, что животное дикое и не подпускает к себе человека, поэтому невозможно осмотреть рану вблизи.