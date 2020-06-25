Суд оштрафовал поликлинику в Петербурге за отсутствие средств защиты для медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 100 тыс. рублей Детскую городскую поликлинику № 35 за отсутствие в медучреждении месячного запаса средств индивидуальной защиты для медиков, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении. Медучреждение было оштрафовано на основании ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Как установлено на суде, с середины мая по начало июня в поликлинике отсутствовал месячный запас средств индивидуальной защиты: респираторов, медицинских халатов и шапочек. Также в поликлинике выявлен зараженный коронавирусом сотрудник, однако сведений о том, что в медучреждении была проведена дезинфекция после этого получить на суде не удалось.

Материалами дела также было установлено, что в поликлинике произошло заражение 13 сотрудников поликлиники коронавирусом, в связи с чем было начато эпидемиологическое расследование.

Представитель больницы на суде признал вину, отметив, что сейчас запас средств защиты есть, а нарушение было допущено потому, что не было поставщиков, которые могли продать необходимое количество таких товаров по приемлемой цене. Другие поставщики предлагали средства защиты по завышенным ценам. Также представитель просила суд учесть, что поликлиника является бюджетным учреждением, а также обращала внимание на ее тяжелое материальное положение.

Ранее в Петербурге по похожим основаниям были оштрафованы еще ряд медучреждений. Все они также получили штрафы в 100 тыс. рублей. После этого в Генпрокуратуре сообщили, что прокуратуре Петербурга дано указание проверить обоснованность привлечения больниц к ответственности.