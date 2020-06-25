Захарова сообщила, что Россия возобновит вывоз детей из Сирии после пандемии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вывоз на родину детей россиян, уехавших в Сирию во время вооруженного конфликта, может возобновиться после отмены карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на возобновление мероприятий по вывозу детей из Сирии сразу по окончании карантинных ограничений, которые были вызваны борьбой с пандемией", - отметила она.

Официальный представитель министерства напомнила, что "усилия по возвращению на родину детей российских граждан, которые оказались вовлеченными в деятельность международных террористических организаций, координируются профильной межведомственной группой под руководством уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой". "При этом входящие в состав группы представители МИД РФ принимают непосредственное участие в реализации всех предусмотренных законодательством процедур по установлению личности малолетних россиян, а также наличия у них родственных связей в РФ, - продолжила она. - Применяется методика ДНК-идентификации детей, для чего организован забор их биоматериалов специалистами ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава РФ".

"До пандемии новой коронавирусной инфекции и связанного с ней закрытия границ было осуществлено несколько поездок представителей межведомственной группы в Сирию, - сообщила дипломат. - По итогам этих вояжей в РФ удалось вернуть 43 ребенка. Еще у 150 детей были взяты пробы ДНК для определения генетического родства с потенциальными опекунами".

Коснувшись вопроса о репатриации из Сирии совершеннолетних россиян, Захарова признала, что "это сопряжено со значительными трудностями, поскольку все они в той или иной степени нарушили местное законодательство". "Это и незаконное пересечение границы, и пособничество террористическим организациям, и многое другое, - пояснила она. - По мере возвращения районов расположения мест содержания таких лиц под контроль Дамаска следственные органы Сирии планируют инициировать разбирательства по каждому отдельному случаю противоправных действий со стороны иностранных граждан".

"На данный момент работа по уточнению общего числа находящихся в Сирии российских граждан продолжается", - подтвердила спикер дипведомства.