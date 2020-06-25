Губернатор Никитин объявил о конкурсе на создание талисмана 800-летия Нижнего Новгорода

ТАСС, 25 июня. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о начале конкурса на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода, которое отпразднуют в 2021 году, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"800-летие Нижнего Новгорода - событие не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Хочется, чтобы талисман юбилея был близок каждому человеку и в то же время отражал самобытность нашего древнего города", - цитирует Никитина пресс-служба.

По словам главы области, это должен быть яркий и узнаваемый символ, воплощающий в себе ключевые образы Нижнего Новгорода: историю, архитектуру, культуру, ландшафты, народные промыслы, городские легенды или известных персонажей.

В пресс-службе уточнили, что конкурс проводится по всей России совместно с программой поддержки талантливых авторов в соцсети "ВКонтакте" - VK Talents. Выбор талисмана пройдет в несколько этапов. Три финалиста получат памятные призы и билеты на главное событие в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Их персонажи будут доработаны, и их представят на открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман празднования. Итоги подведут 15 августа этого года.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, в этот день в 1221 году был основан город.