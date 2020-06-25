Орловская область до 16 июля продлила ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

ОРЕЛ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Орловской области по 16 июля продлили ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Принято решение о продлении сроков реализации комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, на срок до 16 июля 2020 года включительно с целью дальнейшего поэтапного снятия ограничительных мероприятий на территории Орловской области", - говорится в сообщении.

Масочный режим на территории региона продлен по 31 июля, уточнили в пресс-службе правительства региона. Средства индивидуальной защиты обязательно носить в общественном транспорте, магазинах, на рынках и ярмарках, в больницах и поликлиниках. Сотрудники домов-интернатов и других стационарных центров социального обслуживания продолжат работать посменно в условиях карантина и с условием тестирования на коронавирус перед началом смены.

С 1 июля в Орловской области на базе трех образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начнут работу детские лагеря с дневным пребыванием. Речь идет о Некрасовской, Тельченской и Нарышникнской школах-интернатах, подчеркнули в пресс-службе. Во Мценском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где зафиксирована вспышка коронавируса, карантин продлен.

Старт летней оздоровительной кампании в регионе дадут после перехода на третий этап снятия ограничений. Несмотря на это, дано поручение укомплектовать каждое учреждение врачом и медсестрой, которые будут находиться там постоянно. Персонал обязан пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции, пояснили в правительстве региона. Все летние лагеря будут оснащены бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха, дезинфицирующими средствами, дозаторами для антисептических средств, средствами индивидуальной защиты.

К 25 июня в Орловской области выявлено 4 318 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 2 575 человек выздоровели, по данным оперативного штаба региона, 51 умер. Орловская область 3 июня перешла на первый этап снятия ограничений. В регионе возобновили торговлю непродовольственными товарами, разрешили прогулки и тренировки в парках и скверах, с 20 июня разрешили работу летних веранд, с 23 июня - гостиниц, а с 1 июля планируется открыть фитнес-центры, бани.