В Петербурге вновь откроют парки и разрешат проводить торжественную регистрацию брака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга с 28 июня снимают введенный ранее из-за пандемии коронавируса запрет на посещение городских парков, садов, скверов и детских площадок. С 29 июня в городе отроются зоопарки, в ЗАГСах будет разрешена торжественная регистрация браков, а также разрешат работу летних кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, возобновляется торжественная регистрация брака. Также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра. Кроме того, станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Кафе будут выдаваться специальные QR-коды, с помощью которых посетители смогут убедиться в том, что заведение выполняет все требования безопасности, в частности, размещает столы не менее чем в 1,5 метра друг от друга, а персонал использует средства защиты органов дыхания и рук.

Торжественная регистрация брака возможна в случае, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 10 человек. Помещения для регистрации будут дезинфицировать после каждой церемонии. "В парках, садах и скверах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков, предназначенные для развлечения и досуга, остаются закрытыми, за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности, лодок", - отмечается в сообщении.

Ограничения в городе начали вводить в середине марта. По последним данным, в Петербурге выявили 23 071 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 15 100 человек, умер 961.