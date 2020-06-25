Большинство глав регионов ПФО приняли участие в голосовании по конституции в первый день

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Губернаторы регионов Приволжского федерального округа (ПФО) 25 июня в числе первых присоединились к общероссийскому голосованию по поправке к Конституции РФ. Об этом сообщили корреспондентам ТАСС представители пресс-служб региональных правительств.

В первый день общероссийского голосования избирательные участки в своих регионах посетили главы Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Татарстан, Чувашия и Марий Эл. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, где проводится онлайн-голосование, принял участие в процедуре через соответствующую платформу.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Выбор губернаторов

Одним из первых в Саратовской области проголосовал глава региона Валерий Радаев. Он пришел на участок № 18 города Саратов в поселке Юбилейный. На входе Радаев прошел все необходимые процедуры - обработал руки дезинфицирующим средством, волонтер измерила ему температуру и выдала обязательный санитарный набор, в который входят маска, перчатки и одноразовая ручка для голосования. "Поправки направлены на человека, на социальные гарантии, которые обеспечиваются государством. Для нас также важно, что сегодня мы поддерживаем присвоение Саратову звания "Город трудовой доблести", - отметил губернатор после голосования.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал в здании школы № 7 в Перми, а врио главы Чувашии Олег Николаев - на участке в центре Чебоксар, расположенном рядом со зданием правительства республики. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отдал свой голос на участке по месту жительства, в селе Урено-Карлинское, а глава Кировской области Игорь Васильев 25 июня проголосовал в деревне Сунцовы. "Игорь Васильев отметил, что намеренно не стал "открепляться" от своего участка и голосовать в центре города. В том числе потому, что хотел убедиться, что даже на небольших сельских участках голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - сообщила журналистам пресс-служба правительства области.

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, президент республики Рустам Минниханов традиционно голосует на участке в здании Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ. "В помещении предприняты все меры безопасности. Президент поинтересовался, как организована работа с учетом требований Роспотребнадзора. Ему доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима", - сказала Галимова.

Особые меры безопасности на избирательных участках отметил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Процесс в этом году, особом году, мы должны оценивать с точки зрения безопасности. Смог лично убедиться, что этот процесс выстроен с заботой о здоровье граждан. Каждому голосующему измеряется температура, выдаются маски, перчатки и даже ручка [выдается] индивидуально каждому. Также защищены все члены избирательной комиссии", - заявил он после голосования.

В первый день проголосовал и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который считает, что голосование о поправках в основной закон государства является историческим событием для россиян. "Для меня важно, что в поправках представлен важнейший социальный блок, в котором гражданам гарантируется защита прав, прописано проведение индексации пенсий не реже одного раза в год, обязательное соцстрахование. Значимой поправкой в сфере поддержки семьи, материнства и детства является дополнение об отцовстве", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Голосовать безопасно

На всех участках в регионах Поволжья, как и по всей стране, действуют особые меры безопасности в условиях пандемии. На эти цели местные власти заложили в бюджете отдельные средства. Так, в Башкирии на обеспечение безопасности процедуры голосования выделено 300 млн рублей.

"Для этих целей в республиканский бюджет поступило свыше 300 млн рублей, совместно с администрацией главы у нас закуплены все необходимые средства защиты, доставлены в избирательные комиссии. Это маски, одноразовые перчатки, халаты, защитные экраны, антисептические коврики. Все, что необходимо для того, чтобы не допустить возможности заражения", - сообщила на заседании Госсобрания республики в четверг председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко.

При голосовании на дому члены участковых избирательных участков, не заходя в жилое помещение, будут передавать гражданам пакет с бюллетенем, маской, перчатками и ручкой. После бюллетень опускается в переносной ящик, добавила Макаренко.

В Кировской области обязательным условием для всех приходящих на участки стало соблюдение масочно-перчаточного режима, социальной дистанции в 1,5-2 метра, применение санитайзеров и дезинфекторов, измерение температуры тела. Кроме того, места для выборов будут дезинфицироваться с периодичностью в два часа и в конце каждого дня. Кроме традиционного голосования на стационарных избирательных участках, в этом году кировчане смогут проголосовать на дому.

На каждом избирательном участке в Нижегородской области при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, гражданам выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках. Каждый участок оснащен антисептиками, ручными и стационарными металлодетекторами.

"Таким образом, избирательные участки оснащены всем необходимым для комфортного, доступного и безопасного голосования. Работать участковые избирательные комиссии будут с 8:00 до 20:00 с 25 июня по 1 июля 2020 года, обеспечивая голосование участников в помещениях участковых избирательных комиссий, вне помещения для голосования на дому, на придомовых территориях и на территориях с затрудненным транспортным сообщением", - цитирует председателя избирательной комиссии Нижегородской области Маргариту Красилевскую пресс-служба.

На дому и в режиме онлайн

Члены одной из участковых избирательных комиссий Оренбургской области организовали в четверг выездное голосование для ветерана Великой Отечественной войны, участника последней операции Красной армии на Западном фронте Станислава Хухровского. Станислав Филиппович проживает в поселке Акбулак, ему 95 лет. Почетный гражданин Акбулакского района встретил членов комиссии в костюме и с государственными наградами, к голосованию он готовился заранее, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Это непростой год для всей страны. Но у нас есть возможность проголосовать за будущее России. И это должен сделать каждый", - приводит пресс-служба слова ветерана.

Онлайн-голосование по законопроекту о поправке к Конституции РФ началось в Нижегородский области на платформе 2020og.ru, также приступили к работе с соблюдением необходимых в условиях пандемии коронавируса мер безопасности более 2,1 тыс. постоянных участковых избирательных комиссий по всему региону. Кроме того, жители Нижегородской области будут иметь возможность голосовать на дому и по месту пребывания, сообщили журналистам в четверг в избиркоме региона.

Избиратели регионов ПФО также могут воспользоваться сайтом госуслуг, чтобы принять участие в общероссийском голосовании. Ленинский районный суд города Ульяновска 25 июня удовлетворил ходатайство бывшего вице-спикера Заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова, дело в отношении которого рассматривается в суде, с просьбой проголосовать с помощью сайта госуслуг. Сейчас Тихонов находится под домашним арестом, что предполагает ряд ограничений, в том числе на использование интернета. Подсудимому разрешили воспользоваться порталом единожды, чтобы отдать свой голос.